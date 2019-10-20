Военные Турции заняли сирийский город Рас-эль-Айн

Бои за населенный пункт Рас-эль-Айн шли с начала турецкой военной операции против курдов

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo

Турецкие войска без боя заняли сирийский город Рас-эль-Айн после недельной осады. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Издание отмечает, что бои за населенный пункт Рас-эль-Айн шли с начала турецкой военной операции против курдов.

Войти в город туркам удалось после того, как правительство Сирии полностью эвакуировали его. Из города выехали около 50 единиц автотранспорта.

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Ранее один из лидеров сил сирийских курдов Редур Халил заявил, что подконтрольные ему группы выйдут из пограничного района на северо-востоке Сирии, чтобы выполнить предложение США – соглашение о прекращении огня.

По данным источников агентства в курдских кругах, конвой из 86 автомобилей вывез курдские отряды из города Рас-эль-Айн. По данным "Сирийского наблюдательного центра по правам человека" (SOHR), из города были вывезены 500 бойцов SDF.

Ранее стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также – о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

Напомним, подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

В свою очередь сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных сирийских районах, намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны.

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