В США аферист спустил деньги из "антикоронавирусного" фонда на стриптизерш и Lamborghini

29-летний мошенник ненадолго вкусил красивую жизнь и теперь может загреметь в тюрьму

Вслед за американцем, который воспользовался государственной COVID-помощью, чтобы обогатиться самому, правоохранители США разоблачили еще одного афериста.

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Как сообщили в Министерстве юстиции США, на этот раз мошенника задержали в Хьюстоне, штат Техас. Им оказался 29-летний Ли Прайс.

В мае и июне он подал ряд заявок на получение займов из федеральных фондов поддержки малого и среднего бизнеса, утверждая, что из-за всемирной пандемии коронавируса ему нечем платить зарплату подчиненным.

Однако, получив в общей сложности около 1,6 млн долларов, Прайс начал тратить деньги налево и направо – в первый же день он купил себе элитные часы Rolex за 14 тысяч долларов, а на следующий обзавелся новеньким Lamborghini Urus более чем за 233 тысяч. Но одной машины ему показалось мало и позже он купил еще и пикап Ford F-350.

Кроме того, как выяснили следователи, еще 2,5 тыс. мужчина спустил в ночных клубах, 2 тыс. – в стриптиз-баре, а 700 долларов потратил на вино. Кроме того, он арендовал роскошную квартиру в центре Хьюстона.

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4 августа он был арестован по обвинению в мошенничестве с электронными средствами, банковском мошенничестве, подлоге и совершении запрещенных денежных операций, за что в США предполагается длительное лишение свободы. Оказалось, что у него даже не было столько работников, сколько он указал в своей заявке.

Напомним, ранее в марте в США было принято соглашение об экстренной помощи американской экономике и гражданам в объеме порядка 2 трлн долларов.

Однако недавно в администрации президента США этот пакет мер поддержки населения назвали чрезмерным.

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