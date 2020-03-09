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В США байкеры устроили драку с перестрелкой

9 марта, 04:10

Елена Вус

Погиб 48-летний мужчина, 17 человек ранены

В американском городе Кливленд, штат Огайо члены двух байкерских клубов устроили стрельбу, в результате которой один человек погиб и по меньшей мере 17 получили ранения.

Об этом сообщает Fox News.

По словам сержанта полиции, началась драка, некоторых людей выгнали с вечеринки, они вернулись и начали стрелять в других ее участников, некоторые из которых открыли ответный огонь.

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Фото: twitter.com/wkyc

В свою очередь, телеканал 19 Newsсо ссылкой на полицию отмечает, что погиб 48-летний мужчина. Правоохранители нашли его на месте происшествия со множественными огнестрельными ранениями. Пострадавших госпитализировали.

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В настоящий момент полицейские устанавливают, сколько всего человек участвовали в перестрелке.

Фото: WKYC-TV

Напомним, ранее минимум четыре человека погибли и еще четыре получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.

А в Германии 27-летний ультраправый немец посреди бела дня открыл огонь из автоматического оружия по прихожанам, которые выходили из синагоги в городе Галле, и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Погибли два человека.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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