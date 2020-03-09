В США байкеры устроили драку с перестрелкой

В американском городе Кливленд, штат Огайо члены двух байкерских клубов устроили стрельбу, в результате которой один человек погиб и по меньшей мере 17 получили ранения.
Об этом сообщает Fox News.
По словам сержанта полиции, началась драка, некоторых людей выгнали с вечеринки, они вернулись и начали стрелять в других ее участников, некоторые из которых открыли ответный огонь.
Фото: twitter.com/wkyc
В свою очередь, телеканал 19 Newsсо ссылкой на полицию отмечает, что погиб 48-летний мужчина. Правоохранители нашли его на месте происшествия со множественными огнестрельными ранениями. Пострадавших госпитализировали.
В настоящий момент полицейские устанавливают, сколько всего человек участвовали в перестрелке.
Фото: WKYC-TV
Напомним, ранее минимум четыре человека погибли и еще четыре получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин.
А в Германии 27-летний ультраправый немец посреди бела дня открыл огонь из автоматического оружия по прихожанам, которые выходили из синагоги в городе Галле, и бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Погибли два человека.
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
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