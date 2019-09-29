В США хотят рассекречивания разговора Трампа с Путиным

Председатель комитета по разведке намерен узнать, есть ли угроза нацбезопасности в других разговорах Трампа с мировыми лидерами

Фото: kremlin.ru

В Кремле заранее опасаются рассекречивания разговоров президент США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, но в Конгрессе хотят заполучить стенограмму их беседы. Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Записи разговоров Трампа хотят получить и с другими мировыми лидерами. Сам глава комитета по разведке намерен установить, скрывал ли что-либо президент США от общественности.

"Я полагаю, что здесь вопрос первостепенной важности – защитить национальную безопасность США и посмотреть на то, подрывал ли президент нашу (США – ред.) безопасность в разговорах и с другими мировыми лидерами, особенно с Путиным, и таким образом, как полагал он (Трамп – ред.), он приносил пользу собственной предвыборной кампании", – сказал Шифф.

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Как сообщали новости "Сегодня", 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины от 24 июля. Накануне в США разгорелся скандал: американского лидера обвиняли в давлении на Украину и конкретно Зеленского для расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Позже даже инициировали процедуру импичмента президента США. Читайте полный текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

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Отметим, что оба президента уже прокомментировали эту ситуацию. Так, Дональд Трамп утверждает, что представители Демократической партии США "угрожали" Зеленскому.

"Я требую транспарентности от демократов, которые посещали Украину и пытались заставить нового президента сделать те вещи, которые они хотели. Они обвинили меня в этом, но я этого не делал", – сказал американский лидер и добавил, что демократы не смогут победить на будущих выборах и подняли всю эту шумиху.

В свою очередь Зеленский заявил, что давить на него никто не может, и он не намерен быть причастным каким-то образом к выборам в других странах. В то же время он негативно отнесся к рассекречиванию подробностей разговора с Трампом.

Позже американские СМИ узнали, что Белый дом ограничивал доступ сотрудников администрации президента США к записям телефонных разговоров Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

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