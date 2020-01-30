В США коронавирус впервые передался от человека к человеку

Это уже шестой подтвержденный случай заболевания коронавирусом из Китая на территории США

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В Соединенных Штатах новый коронавирус впервые передался от человека к человеку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, это уже шестой подтвержденный случай заболевания коронавирусом из Китая на территории США.

Отмечается, что заболевшим является мужчина, жена которого недавно вернулась из поездки в Ухань. Женщина вернулась из Центрального Китая 13 января, и на прошлой неделе попала в больницу с симптомами, где ей диагностировали вирусное заболевание. Она и ее муж, оба в возрасте 60 лет, госпитализированы.

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Между тем, сразу три государства – одно европейское и два с Юго-Восточной Азии – сообщили о первых случаях обнаружения нового типа коронавируса.

В Китае количество инфицированных приближается к восьми тысячам человек, а 170 человек уже погибли. ВОЗ расценивает уровень опасности распространения болезни в мире и в регионе как высокий. А уровень распространения в Китае — как очень высокий.

О масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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