В США легкомоторный самолет упал в озеро в США, есть жертвы
В настоящее время выясняются причины произошедшего
В американском штате Флорида в результате крушения легкого самолета погибли пятеро человек, сообщает The Tampa Bay Times.
Двухмоторный самолет Piper PA-23-250 вылетел из международного аэропорта Тампа днем 8 марта, а через некоторое время упал в озеро.
В настоящее время выясняются причины произошедшего.
Напомним,1 марта в Форт-Лодердейле, что на юге Флориды, легкомоторный самолет врезался в жилой небоскреб, в результате аварии погиб пилот. По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-25 был рассчитан на одного человека. Пилот, тело которого еще не опознано, был единственным человеком на борту. Сообщается, что самолет врезался в квартиру между 16 и 17 этажами, а затем упал на территорию бассейна внизу. Людей из здания эвакуировали пожарные, о пострадавших не сообщается. По словам очевидца, авария выглядела так, будто самолет "просто не справился с управлением и врезался прямо в здание".
Ранее возле Москвы самолет рухнул на частный дом. Авиакатастрофа легкомоторного самолета "Охотник С72" на территории садоводческого товарищества.
Также мы писали, что в Непале в горах разбился вертолет с министром. Местные жители слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения.
Напомним, в Индии разбился военный самолет. Инцидент произошел на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков.
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