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В США легкомоторный самолет упал в озеро в США, есть жертвы

Сегодня, 04:05

В настоящее время выясняются причины произошедшего

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.
В США легкомоторный самолет упал в озеро в США, есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/320/5fc/5c83205fc8db9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/320/5fc/5c83205fc8db9.jpg США В настоящее время выясняются причины произошедшего

В американском штате Флорида в результате крушения легкого самолета погибли пятеро человек, сообщает The Tampa Bay Times.

Двухмоторный самолет Piper PA-23-250 вылетел из международного аэропорта Тампа днем 8 марта, а через некоторое время упал в озеро. 

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Напомним,1 марта в Форт-Лодердейле, что на юге Флориды, легкомоторный самолет врезался в жилой небоскреб, в результате аварии погиб пилот. По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-25 был рассчитан на одного человека. Пилот, тело которого еще не опознано, был единственным человеком на борту. Сообщается, что самолет врезался в квартиру между 16 и 17 этажами, а затем упал на территорию бассейна внизу. Людей из здания эвакуировали пожарные, о пострадавших не сообщается. По словам очевидца, авария выглядела так, будто самолет "просто не справился с управлением и врезался прямо в здание".

Ранее возле Москвы самолет рухнул на частный дом. Авиакатастрофа легкомоторного самолета "Охотник С72" на территории садоводческого товарищества.

Также мы писали, что в Непале в горах разбился вертолет с министром. Местные жители слышали звук взрыва и видели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения.

Напомним, в Индии разбился военный самолет. Инцидент произошел на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков.

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Тег США, крушение, самолет, озеро, флорида

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