В США мужчина устроил стрельбу в здании компании: есть жертвы, ранены четверо полицейских
Злоумышленник открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом
По крайней мере один человек погиб в результате стрельбы, открытой неизвестным мужчиной в пятницу в американском городе Аврора (штат Иллинойс). Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на коронера округа Кейн.
Ранения также получили четверо полицейских и гражданские лица, они госпитализированы.
Вооруженное нападение произошло в пятницу в здании компании Henry Pratt, производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации Mueller Water Products. Злоумышленник, как передавала телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на очевидца, открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом. По данным городского совета Авроры, стрелявший был схвачен, его мотивы неизвестны.
Как сообщает газета "Чикаго трибюн" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, мужчина, открывший стрельбу по людям, мертв. Однако, не уточняется, что именно произошло со стрелявшим. Он мог покончить с собой или получить смертельное ранение в перестрелке с полицейскими.
Вице-губернатор штата Иллинойс Джулина Страттон обратила внимание на то, что стрельба произошла на следующий день после первой годовщины трагедии в школе города Паркленд (штат Флорида), унесшей жизни 17 человек.
"Вчера мы провели минуту молчания в память о жертвах в Паркленде и в Университете Северного Иллинойса. Сегодня настал черед Авроры, штат Иллинойс", — написала она в своем "Твиттере".
Трагедия в одной из школ Паркленда произошла 14 февраля прошлого года. Открывший огонь Николас Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушения дисциплины, был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется полицией США и продается в охотничьих магазинах. 20-летнему Крузу предъявлены обвинения в убийстве по 17 пунктам, он содержится под стражей в ожидании суда. Ему грозит смертная казнь.
Кроме того, аналогичный инцидент произошел осенью – в средней школе города Норт-Лас-Вегас штата Невада произошла стрельба, в результате которой погиб 18-летний парень.
Ранее мы писали, что в США снова стреляли в школе. На данный момент злоумышленник задержан, а полиция проводит тщательный осмотр территории учебного заведения.
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