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В США наркобарона доставили в тюрьму высшей категории надежности

21 июля, 03:29

Наркобарон-миллиардер получил пожизненный срок

Фото: AFP

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо(Коротышка) отправлен в тюрьму высшей категории надежности ADX Supermax (штат Колорадо) для отбывания пожизненного заключения.

Как сообщает The Denver Post, 62-летний Гусман присоединится к длинному списку известных преступников, которые в Супермаксе отбывают пожизненное заключение.

Тюрьма строгого режима Супермакс находится к югу от города Денвер, в ней содержатся около 375 заключенных.

61-летний Гусман, известный под прозвищем Коротышка, был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. Слушания по существу дела бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" начались 13 ноября прошлого года. Вердикт по данному делу выносило жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность из-за возможных угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе сообщников Гусмана и членов "Синалоа".

Американские присяжные возложили на Хоакина Гусмана ответственность за деятельность наркокартеля "Синалоа" и убийства:

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Тег тюрьма, пожизненное заключение, наркобарон

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