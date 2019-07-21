В США наркобарона доставили в тюрьму высшей категории надежности
Наркобарон-миллиардер получил пожизненный срок
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу Эль Чапо(Коротышка) отправлен в тюрьму высшей категории надежности ADX Supermax (штат Колорадо) для отбывания пожизненного заключения.
Как сообщает The Denver Post, 62-летний Гусман присоединится к длинному списку известных преступников, которые в Супермаксе отбывают пожизненное заключение.
Тюрьма строгого режима Супермакс находится к югу от города Денвер, в ней содержатся около 375 заключенных.
61-летний Гусман, известный под прозвищем Коротышка, был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. Слушания по существу дела бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" начались 13 ноября прошлого года. Вердикт по данному делу выносило жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность из-за возможных угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе сообщников Гусмана и членов "Синалоа".
Американские присяжные возложили на Хоакина Гусмана ответственность за деятельность наркокартеля "Синалоа" и убийства:
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