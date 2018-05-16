В США назвали ответственных за вспышку насилия в секторе Газа

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила о том, что столкновения между палестинцами и израильскими военными не связаны с открытием посольства США в Иерусалиме.

"Нужно помнить, что террористическая организация ХАМАС разжигала насильство на протяжении многих лет, задолго до того, как США приняли решение переместить наше посольство", – заявила Хейли.

Она отметила, что организация "должна быть довольна" результатами столкновений.

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Напомним, 15 мая палестинцы отмечали день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории. В районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.