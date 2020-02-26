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В США неизвестный открыл стрельбу на пивзаводе

26 февраля, 23:54

Руководство компании в электронном письме предупредило сотрудников об опасности

Неизвестный открыл огонь на территории административного комплекса пивоваренной компании MolsonCoors, что в американском городе Милуоки (штат Висконсин – Ред.). Об этом информирует USA Today.

Руководство пивзаводе в электронном письме предупредило сотрудников об опасности и посоветовало оставаться в безопасных местах. На месте инцидента работают сотрудники полиции. Пока неизвестно о наличии жертв или пострадавших в результате стрельбы.

В Twitter местного управления полиции отмечается, что предполагаемый стрелок все еще находится на воле.

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Ранее в американском штате Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника произошла стрельба. Стрелки даже открыли огонь по стражам порядка, но сотрудники правоохранительных органов застрелили грабителей.

3 августа 2019 года в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. А на следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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США полиция стрельба пивзавод

Источник: ТАСС

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