В США отреагировали на решение российского суда по "делу" Гриба
Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить всех политических заключенных
Соединенные Штаты обеспокоены решением российского суда приговорить к шести годам заключения украинца Павла Гриба. Об этом в Twitter заявило Посольства США в Украине.
"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним приговором суда РФ, которым Павел Гриб несправедливо приговорен к 6 годам заключения. Мы также обеспокоены тяжелым состоянием его здоровья", - говорится в сообщении.
Соединенные Штаты призывают Россию "немедленно освободить всех политических заключенных, уважать суверенитет Украины и права ее граждан, а также прекратить безосновательные политические преследования украинцев".
Отметим, в Европейском Союзе также требуют от Российской Федерации немедленно освободить незаконно приговоренного к шести годам лишения свободы украинского политзаключенного Павла Гриба.
Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.
Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.
Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.
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