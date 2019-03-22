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В США отреагировали на решение российского суда по "делу" Гриба

Сегодня, 19:07

Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить всех политических заключенных

Гриб написал письмо журналистам
Гриб написал письмо журналистам. Фото: Facebook
В США отреагировали на решение российского суда по "делу" Гриба //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/690/c89/5c5690c8973f1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/690/c89/5c5690c8973f1.jpeg США Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить всех политических заключенных

Соединенные Штаты обеспокоены решением российского суда приговорить к шести годам заключения украинца Павла Гриба. Об этом в Twitter заявило Посольства США в Украине.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним приговором суда РФ, которым Павел Гриб несправедливо приговорен к 6 годам заключения. Мы также обеспокоены тяжелым состоянием его здоровья", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты призывают Россию "немедленно освободить всех политических заключенных, уважать суверенитет Украины и права ее граждан, а также прекратить безосновательные политические преследования украинцев".

Отметим, в Европейском Союзе также требуют от Российской Федерации немедленно освободить незаконно приговоренного к шести годам лишения свободы украинского политзаключенного Павла Гриба.

Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку. 

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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Тег гриб, Павел Гриб

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