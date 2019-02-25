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В США ответили на угрозы России нацелить на них ракеты

Сегодня, 04:11

Помпео напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно Россия

Фото: Getty Images
В США ответили на угрозы России нацелить на них ракеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/34e/513/5c734e5132fa0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/34e/513/5c734e5132fa0.jpg США Помпео напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно Россия

Предупреждения и очередные угрозы от главы Кремля Владимира Путина о последствиях для США после расторжения ракетного договора – пустые слова.

Так госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал высказывания российского президента во время его послания к Федеральному собранию громкими заявлениями, информирует CNN.

"Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которые распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", – сказал он.

Кроме того, Помпео напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно Россия.

"Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными этим договором", – подчеркнул госсекретарь.

Напомним, что в ежегодном обращении к Федеральному собранию 20 февраля президент РФ Владимир Путин пригрозил США ответными мерами в случае появления американских ракет в Европе и заявил, что в таком случае Москва сделает аналогичный ответный ход.

Кроме того, он сказал, что Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США, а также, что Москва никому не угрожает, а все действия РФ в сфере безопасности "носят исключительно ответный, а значит – оборонительный характер".

Мы также сообщали, что новые российские ракеты генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал частью более широкой картины активности России, которая включает инвестиции в новые ядерные системы и использование силы против Украины.

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Тег Россия, США, ракеты, РСМД, помпео, ДРСМД, ракетный договор

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