Трамп заявил о готовности немедленно подписать оборонный бюджет США с расходами на помощь Украине

Законопроект о бюджете предусматривает, среди прочего, предоставление 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по безопасности Украины

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности немедленно подписать закон о Государственном оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год после того, как за него проголосует Конгресс.

Такое заявление американский лидер сделал в Twitter. Соответствующее сообщение появилось и в Twitter Белого дома.

"Ого! Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплат для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше медлить! Я подпишу этот исторический законодательный акт неотложно!" – написал президент в соцсети.

Реклама

В свою очередь "Голос Америки" сообщает, что законопроект о бюджете предусматривает, среди прочего, предоставление 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по безопасности Украины. Инициатива включает летальную военную помощь, а также развитие сил и средств береговой охраны. В частности – береговые крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

В проекте предусмотрены обязательные санкции против компаний, участвующих в газпромовском энергетическом проекте "Северный поток – 2", а также в проекте "Турецкий поток".

В тренде Импичмент Трампа: демократы официально выдвинули два обвинения

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2021 финансовый год предлагает выделить по меньшей мере 250 млн долларов на военную помощь Украине, в том числе на приобретение противотанковых ракет Javelin.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты привержены обеспечению мира в Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", госсекретарь Майк Помпео называл приоритеты США в отношении Украины. Он объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама