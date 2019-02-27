В США поезд с пассажирами застрял в снегу на 36 часов

Поезд застрял на путях после столкновения с упавшим деревом и не мог продолжать движение

Фото: Pixabay

В США поезд с пассажирами застрял в снегу на 36 часов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5de/909/5c75de909a976.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5de/909/5c75de909a976.jpg 2019-02-27T06:10:00+02:00 США Поезд застрял на путях после столкновения с упавшим деревом и не мог продолжать движение

В Соединенных Штатах Америки 183 пассажира оказались заточенными в поезде. Поезд выбыл из строя из-за погодных условий и упавших деревьев. Пассажиры провели больше 36 часов в ожидании: поезд застрял на путях после столкновения с упавшим деревом и не мог продолжать движение. При этом выйти из транспорта не представлялось возможным, поскольку поезд стоял на путях в безлюдной местности, а все вокруг было засыпано снегом, – пишет CNN.

Компания отметила в своем Twitter-аккаунте, что в вагонах имеется электричество, а пассажирам бесплатно предоставляют еду и питье.

По словам пассажиров, атмосфера в поезде была, на удивление, оптимистичной. Пассажирка Ребекка Додсон рассказала, что в поезде имеются семьи с детьми, а также несколько десятков студентов, в том числе около 20 иностранных.

"Люди играли в карты, один из подростков на укулеле, чтобы маленькие дети уснули, а женщины, впервые встретившиеся в поезде, танцевали в проходах", – рассказала Додсон.

Она также отметила, что некоторые студенты, находившиеся в поезде, начали паниковать, поскольку их профессор не примет такого оправдания отсутствия на своих занятиях. При этом Додсон отметила профессионализм и приветливое отношение сотрудников транспортной компании.

Пo cлoвaм пaccaжиpки Kapлы Бигби, eда в поезде закончилось, a у семей зaкoнчилиcь пoдгузники для малышей. Бигби также добавила, что поезд застрял в районе, где плохо ловит мобильная связь, из-за чего многие пассажиры не смогли не связаться с родными.

Спустя 36 часов поезд компании Amtrak снова начал движение. Как сообщил представитель железнодорожной компании, бригады работали всю ночь, чтобы расчистить пути. Отмечается, что поезд возвращается в пункт отправления – город Юджин, штат Орегон. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, в Запорожье мужчина выжил после того, как его сбил поезд. Мужчина получил травмы ноги средней тяжести.

Также сообщалось, что в Испании произошло смертельное столкновение поездов. Инцидент произошел между населенными пунктами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса в провинции Барселона.

Напомним, на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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