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В США показали уникального медвежонка рыжей панды

24 сентября, 03:14

Детеныш рыжей панды родился в американском Милуоки

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В зоопарке американского города Милуоки посетителям впервые показали уникального медвежонка – детеныша малой или красной панды – этот вид мало чем напоминает большого черно-белого родственника.

В прочем, в дикой природе малые панды оказались на грани вымирания. Кики появилась на свет три с половиной месяца назад – крошка все это время находилась под опекой ветеринаров, но теперь, когда она подросла, ее с гордостью демонстрируют публике.

"Наш второй малыш красной панды родился 7 июня. Это милый рыженький пушистик. И характер у него значительно лучше, чем старшая сестричка. Та – более не сдержанна и четко показывала нам, чего она хочет. Кики более покладиста", – рассказала директор зоопарка Кети Кун.

Отметим, в одном из зоопарков Китая живет тройня панд – самка и двое самцов. В этом году они отметили свой четвертый день рождения.

Напомним, ранее в зоопарке Франции пропало одно из самых редких животных – самка красной панды. В отличие от своего родственника – большой панды, млекопитающее, которое также называется кошачий медведь, имеет весьма скромные размеры, красный окрас, белые щеки и брови. Издалека ее можно принять за большую кошку или лису.

Также мы писали о том, что в одном из зоопарков Бельгии арендованная у Китая в 2014 году самка панды Хао-Хао родила двух медвежат. Крохи весят всего по 150 граммов и еще совсем не похожи на панд, однако ветеринары уже смогли определить их пол – это мальчик и девочка.

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США панда медвежонок Милуоки

Источник: Сегодня

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