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В США полиция задержала подростков после обвинений в подготовке взрыва в школе

3 мая, 02:12

Американским подросткам были предъявлены обвинения в сговоре

Фото: Pixabay

Американская полиция задержала трех 16-летних подростков по подозрению в сговоре с целью взорвать бомбу в школе. Об этом сообщает Fox News.

Полицейские прибыли в школу на острове Лонг-Айленд из-за вызова администратора. Ученики рассказали ему об услышанном в школьном автобусе разговоре сверстников, обсуждавших, как соорудить взрывное устройство.
Американским подросткам были предъявлены обвинения в сговоре. После проведения обысков в домах подозреваемых полицейские обнаружили книгу, содержащую информацию, как самостоятельно собрать бомбу.

Напомним, не так давно в Харькове в одной из квартир жилого дома прогремел взрыв. В результате взрыва пострадали 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили ожоги 1-й и 2-й степени тяжести, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, ранее в Одесской области в жилом доме взорвался газовый отопительный котел. Часть здания разрушена, хозяина дома с ожогами 2-й и 3-й степени госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

А в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов.


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Тег США, взрыв, школа, подростки, полиция, Нью-Йорк, сговор

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Источник:

Интерфакс

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