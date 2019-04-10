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В Харькове в жилом доме прогремел взрыв: есть пострадавшие

Сегодня, 12:51

В квартире взорвалась газовая колонка

Фото: Pixabay
В Харькове в жилом доме прогремел взрыв: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/13c/8a6/5c713c8a6b6ad.jpg Харьков В квартире взорвалась газовая колонка

В Харькове в одной из квартир жилого дома прогремел взрыв. Пострадали мужчина и женщина, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел вечером 9 апреля в квартире жилого дома на улице Конторская в Новобаварском районе города. Как выяснилось, в тот день рабочие газовой службы установили в квартире ​​газовую колонку. После отъезда коммунальщиков супруги, не соблюдая меры личной безопасности, включили колонку. Спустя несколько минут она взорвалась.

В результате взрыва пострадали 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили ожоги 1 и 2 степени тяжести, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проводится проверка", – рассказали в полиции.

Напомним, 1 апреля произошел взрыв газа в жилом доме в селе Максимовка Харьковской области. Из-за взрыва пострадали два человека, их госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу. 

Кроме того, ранее в в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов.


Позже в прокуратуре заявили, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа. Было объявлено подозрение руководителю и главному инженеру компании, арендовавшей участок, где произошел взрыв.

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Тег Харьков, взрыв, квартира, жилой дом, газовая колонка

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