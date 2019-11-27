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В США посетителям зоопарка представили двухдневного жирафенка: видео

27 ноября, 20:35

Пол животного определить пока не смогли

В США посетителям зоопарка Цинциннати представили маленького жирафенка – малыш появился на свет два дня назад и его пол сотрудники зверинца пока не определили, и потому еще не дали имени. Детеныш чувствует себя хорошо, и уже вышел на площадку, где его смогли рассмотреть посетители.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что из Луцкого зоопарка украли редкостных попугаев. К преступлению грабители тщательно готовились, знали, где именно содержались птицы.

Но в тот же день стало известно, что экзотических попугаев, украденных из зоопарка, нашли. Попугаи получили серьезные повреждения, ранения крыльев и плеч. Также у них были туго перевязаны лапки.

Ранее жители зоопарка в штате Иллинойс уже отметили Хэллоуин. Там животных угостили тыквами. Первыми овощем полакомилось и поиграло стадо коз. Местному дикобразу по кличке Норман досталась даже тыква с традиционной вырезанной рожицей. Бинтуронг Сэнди – похожая на енота зверушка – оранжевыми плодами лишь поиграла. А вот двое медведей-губачей – Хани и Картик – разодрали тыквы когтями и полакомились мякотью.

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США зоопарк жираф детеныш

Источник: Сегодня

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