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В США посреди лета выпало полметра снега

24 июня, 20:32

Снегом накрыло штаты Монтана, Айдахо и Колорадо

Фото: vk.com/tasu89
Фото: vk.com/tasu89.

В США под конец июня выпал снег – метеорологи зафиксировали до полуметров осадков в штатах Монтана, Айдахо и Колорадо. Подобное явление в последний раз было 90 лет назад. Обычно сезон метелей здесь заканчивается в начале мая.

Сейчас коммунальщики выводят на дорогу спецтехнику и расчищают улицы. Занесенные машины люди выкапывают своими руками с помощью лопат. Впрочем, по данным синоптиков, стоит ожидать еще одного снегопада – в конце недели он выпадет преимущественно в горных районах Соединенных Штатов.

Ранее мы писали о том, что в Иркутской области России, которую в конце прошлого месяца накрыло метелью, погода также не балует жителей одного из районов Заполярья – несмотря на начало лета, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа РФ снег выпал.

Напомним, что ранее в этом месяце в австралийском Квинсленде, который называют "штатом солнечного света", также неожиданно выпал снег.


Кроме того, как мы уже писали, тем временем в Киеве наблюдается по-настоящему адская жара - максимальная температура воздуха в столице 10 июня впервые этим летом достигла + 30,8 °С.

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Тег США, снег, снегопад

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