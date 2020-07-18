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COVID-19 в США: фиксируют повторные случаи заражения

18 июля, 14:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Второй раз заболевание может проходить сложнее

В США, где не утихает эпидемия коронавируса, врач и исследователь Колумбийского университета Даниэль Гриффин описал случаи повторного заболевания граждан на COVID-19 в подкасте This Week in Virology.

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Гриффин рассказал, что в его пациента в начале июля подтвердили заражение коронавирусом во второй раз – через три месяца после выздоровления.

"Недавние сообщения и беседы с коллегами-врачами показали, что мой пациент не одинок. Например, два пациента в Нью-Джерси, по-видимому, заболели COVID-19 во второй раз почти через два месяца после полного выздоровления", - сказал он.

По словам доктора Гриффина, на примере этого пациента можно отметить, что вторичное заболевание коронавирусом может протекать намного сложнее. Во время первого инфицирования у пациента был легкий кашель и боль в горле, а во второй раз болезнь сопровождалась высокой температурой, одышкой и кислородным голоданием.

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Как известно, число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в субботу, 18 июля, 14 млн.

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Также мы рассказывали, что в ВОЗ озвучили четыре сценарии распространения коронавируса в мире. Половина всех новых случаев заражения коронавирусом зарегистрирована всего в двух странах, а почти 80% приходятся на 10 стран.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США заражение коронавирус

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