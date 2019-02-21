В США предложили продать Канаде "бесполезный" штат

Свою инициативу автор петиции объясняет необходимостью сократить колоссальный госдолг США

Фото: Pixabay

В США предложили продать Канаде "бесполезный" штат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e7d/d32/5c6e7dd329a51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e7d/d32/5c6e7dd329a51.jpg 2019-02-21T12:30:00+02:00 США Свою инициативу автор петиции объясняет необходимостью сократить колоссальный госдолг США

Американские активисты инициировали сбор подписей под петицией с предложением продать Канаде так называемый "штат сокровищ" – Монтану – за один триллион долларов.

Как пишет The New York Post, свою инициативу автор петиции Ян Хаммонд объясняет необходимостью сократить колоссальный государственный долг Соединенных Штатов.

"У нас слишком много долгов, а Монтана бесполезна. Просто скажите им, что у Монтаны есть бобры или что-либо в таком духе", — пишет он.

Любопытно, но идею Хаммонда поддержало достаточно много людей – петицию подписали уже 12 тыс. человек. Чтобы инициатива попала на рассмотрение Белого дома, она должна собрать 15 тыс. подписей.

На этом фоне американские власти начали работу над мерами, которые запрещают продажу.

Напомним, что на прошлой неделе размер государственного долга США установил исторический рекорд, превысив отметку в 22,01 трлн долларов.

Мы также писали, что американский президент Дональд Трамп подписал правительственный бюджет США, предусматривающий также и выделение миллиарда долларов на строительство участка стены на границе с Мексикой.

Кроме того, сообщалось также, что 23 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении в целом проект бюджета Украины на 2019 год. "За" законопроект № 9000 проголосовали 240 депутатов

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