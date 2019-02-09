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В США предупредили Гуайдо: добиваться военной интервенции в Венесуэлу – недопустимо

Сегодня, 23:03

Лидера оппозиции Венесуэлы предупредили насчет интервенции США

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
В США предупредили Гуайдо: добиваться военной интервенции в Венесуэлу – недопустимо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg США Лидера оппозиции Венесуэлы предупредили насчет интервенции США

Лидеру оппозиции Венесуэлы ХуануГуайдо, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента, не стоит добиваться ввода американских войск на территорию страны. Об этом заявил член Конгресса США от штата Калифорния Ро Ханна в своем Twitter.

"Господин Гуайдо, вы провозгласили себя лидером Венесуэлы, но вам не следует пытаться разрешить американскую военную интервенцию. Только Конгресс США вправе делать это. И мы этого делать не собираемся", - написал он.

Стоит отметить, что ранее Гуайдо в интервью Wall Street Journal не исключил, что для свержения существующего режима может потребоваться иностранная интервенция. По его словам, "военная операция может быть наиболее эффективной формой давления", но это не то, на что оппозиция надеется.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

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Тег Венесуэла, США, Гуайдо

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