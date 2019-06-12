В США прекратили обучение почти 30 турецких военных из-за российских С-400

Если политика Анкары не изменится, американские военные продолжат сворачивать участие турецких союзников

С-400. Фото: mil.ru.

США исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности. Это решение принял бригадный генерал с авиабазы "Люк" в Аризоне Тодд Кентербери, – сообщил CNN информированный источник в Пентагоне.

Отказ от сотрудничества связан с планами Анкары приобрести у России системы ПВО С-400.

В отношении турецких военных применили процедуру, по которой американских летчиков отстраняют от полетов из-за серьезных личных проблем, способных отвлечь его внимание при управлении самолетом, таких как развод или смерть близкого.

Представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс подтвердил прекращение подготовки турецких военнослужащих по программе F-35. По его словам, если политика Анкары не изменится, американские военные продолжат сворачивать участие турецких союзников в этой программе.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампомвновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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