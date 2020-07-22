Українська
$ 27,6
31,59
  1. Мировые новости
  2. США

В США прогремела стрельба: есть раненые

22 июля, 05:11

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Пострадавшие были госпитализированы

Неизвестные открыли стрельбу в южной части американского города Чикаго, что в штате Иллинойс, ранения получили не менее 14 человек.

Реклама

Об этом сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на представителей местных властей.

Пострадавшие были госпитализированы. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Неизвестные открыли огонь рядом с похоронным бюро. Об этом заявил официальный представитель полицейского управления города.

Как он отметил, "14 пострадавших находятся в пяти разных больницах". Полиция задержала одного человека, который может быть причастен к произошедшему. Ищут также других подозреваемых.

В тренде
Не только Россия: Пентагон назвал главные источники угрозы для мира
Реклама

Стрельбу вели из автомобиля. Какими мотивами руководствовались преступники, пока не уточняется. В числе пострадавших люди, которые пришли на похороны.

Ранее сообщалось, что в американском штате Иллинойс ранним утром 19 июля мужчина открыл стрельбу по толпе на набережной города Пеория. В результате инцидента ранения получили 13 человек. Ни один из пострадавших не получил ранений, опасных для жизни.

Также в Соединенных Штатах в торговом центре произошла стрельба, в результате которой погиб 8-летний ребенок. А не так давно стреляли на поминальной службе в американском штате Луизиана.

Видео: https://www.youtube.com/channel/KHOU 11

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США стрельба чикаго

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Санкции США против
Санкции США против "Северного потока – 2" отложили: что произошлоСША
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19Другие страны
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в мире
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в миреСША
Впервые за много лет: в США зафиксировали заражение бубонной чумой
Впервые за много лет: в США зафиксировали заражение бубонной чумойСША
Стали известны результаты первой фаза испытаний вакцины от коронавируса
Стали известны результаты первой фаза испытаний вакцины от коронавирусаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять