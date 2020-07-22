В США прогремела стрельба: есть раненые

Неизвестные открыли стрельбу в южной части американского города Чикаго, что в штате Иллинойс, ранения получили не менее 14 человек.

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Об этом сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на представителей местных властей.

Пострадавшие были госпитализированы. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Неизвестные открыли огонь рядом с похоронным бюро. Об этом заявил официальный представитель полицейского управления города.

Как он отметил, "14 пострадавших находятся в пяти разных больницах". Полиция задержала одного человека, который может быть причастен к произошедшему. Ищут также других подозреваемых.

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Стрельбу вели из автомобиля. Какими мотивами руководствовались преступники, пока не уточняется. В числе пострадавших люди, которые пришли на похороны.

Ранее сообщалось, что в американском штате Иллинойс ранним утром 19 июля мужчина открыл стрельбу по толпе на набережной города Пеория. В результате инцидента ранения получили 13 человек. Ни один из пострадавших не получил ранений, опасных для жизни.

Также в Соединенных Штатах в торговом центре произошла стрельба, в результате которой погиб 8-летний ребенок. А не так давно стреляли на поминальной службе в американском штате Луизиана.

Видео: https://www.youtube.com/channel/KHOU 11

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