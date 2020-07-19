В США произошла стрельба: на набережной ранены 13 человек

В американском штате Иллинойс ранним утром 19 июля мужчина открыл стрельбу по толпе на набережной города Пеория.

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В результате инцидента ранения получили 13 человек, сообщает АВС News.

Как заявила представитель городской полиции, ни один из пострадавших не получил ранений, опасных для жизни. Стражи порядка получили информацию о стрельбе около 4:40 утра по местному времени.

"Двое из пострадавших были доставлены на машине скорой помощи в районную больницу, остальные были доставлены на собственном транспорте", - сказала спикер полиции.

Она добавила, что два человека находились в тяжелом состоянии – один из них, мужчина, получил огнестрельное ранение в шею, а вторая, женщина, ранена в спину.

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На набережной в момент стрельбы находилось около 200 человек.

Ранее в США по меньшей мере 12 человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в ночном клубе Lavish Lounge в Гринвилле, штат Южная Каролина.

Также в Соединенных Штатах в торговом центре произошла стрельба, в результате которой погиб 8-летний ребенок. А не так давно стреляли на поминальной службе в американском штате Луизиана.

Видео: https://www.youtube.com/channel/KHOU 11

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