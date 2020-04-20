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В США из-за карантина бесплатно раздают продукты: что можно получить

20 апреля, 15:55

Станислав Кожемякин

Американцам решили помочь в нелегкое время карантина

На фоне широко распространившейся в США коронавирусной эпидемии в стране начали раздавать бесплатные продуктовые наборы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский адвокат Михаил Гагаркин.

"Продуктовый набор в Нью-Йорке на одного человека один раз в неделю из-за карантина абсолютно бесплатно и всем желающим без всяких справок. Если недостаточно этого набора, то можно свободно поехать в другой пункт выдачи продуктов и взять еще. Хоть пять раз в день брать. Ограничений нет. И это законно", – написал юрист под фотоснимком такого продуктового набора.

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Фото: facebook.com/Gagarkin

Фото: facebook.com/Gagarkin

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На фото видны несколько упаковок круп и макарон, консервы, пару упаковок с соком.

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Напомним, что в США общее число людей, заразившихся коронавирусом, постепенно приближается к 600 тыс., а количество погибших уже превысило 40 тысяч. Это самый высокий показатель в мире.

Но, несмотря на это, по американским штатам, в частности это Огайо, Северная Каролина, Мичиган, Кентукки и Юта, прокатилась серия акций протеста, участники которых требовали отменить карантинные ограничения, введенные властями на время эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США эпидемия коронавирус продуктовая корзина социальная поддержка COVID-19

Источник: Сегодня

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