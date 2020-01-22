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В США разрабатывают вакцину от смертельного вируса из Китая: подробности

22 января, 08:41

Болезнь уже унесла жизни девяти человек

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

В США национальный институт здравоохранения начал разработку вакцины от опасного коронавируса из Китая. Об этом сообщает CNN.

По словам ученых, на работу над препаратом уйдет несколько месяцев, а сейчас они делают "только первые шаги". На данный момент врачи выясняют, насколько легко этот вирус передается от человека к человеку.

Отметим, что в Китае число людей, умерших от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти.

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"Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек, мы принимаем активные превентивные меры", – рассказал заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

Напомним, что ранее мы писали, что Украина не готова к приходу нового вируса из Китая.

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Видео: Reuters

Всемирная организация здравоохранения очень встревожена. Британские эксперты считают, что китайские врачи замалчивают реальную цифру заболевших, и на самом деле их может быть около 1700.

Проблема усугубляется тем, что именно сейчас сотни миллионов людей едут в Китай из других стран Азии, чтобы отпраздновать Китайский Новый год, который в этому году отмечается 25 января. Именно поэтому вирус может очень быстро распространиться по всему восточно-азиатскому региону, предупреждают медики.

Все, что нужно знать о новом опасном вирусе и о том, каковы симптомы заболевания, читайте в нашем материале: "Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться".

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