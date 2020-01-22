В США разрабатывают вакцину от смертельного вируса из Китая: подробности

Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

В США национальный институт здравоохранения начал разработку вакцины от опасного коронавируса из Китая. Об этом сообщает CNN.

По словам ученых, на работу над препаратом уйдет несколько месяцев, а сейчас они делают "только первые шаги". На данный момент врачи выясняют, насколько легко этот вирус передается от человека к человеку.

Отметим, что в Китае число людей, умерших от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти.

Реклама

"Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших. Количество выявленных инфицированных возросло до 440 человек, мы принимаем активные превентивные меры", – рассказал заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

Напомним, что ранее мы писали, что Украина не готова к приходу нового вируса из Китая.

Видео: Reuters

Всемирная организация здравоохранения очень встревожена. Британские эксперты считают, что китайские врачи замалчивают реальную цифру заболевших, и на самом деле их может быть около 1700.

Проблема усугубляется тем, что именно сейчас сотни миллионов людей едут в Китай из других стран Азии, чтобы отпраздновать Китайский Новый год, который в этому году отмечается 25 января. Именно поэтому вирус может очень быстро распространиться по всему восточно-азиатскому региону, предупреждают медики.

Все, что нужно знать о новом опасном вирусе и о том, каковы симптомы заболевания, читайте в нашем материале: "Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама