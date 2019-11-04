В США разрешили передачу налоговых деклараций Трампа прокуратуре

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Апелляционный суд США в Нью-Йорке постановил, что налоговые декларации президента Дональда Трампа могут быть переданы прокуратуре штата Нью-Йорк.

Об этом сообщает Associated Press.

Апелляционный суд подтвердил решение суда нижестоящей инстанции.

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Адвокаты Трампа уже пообещали, что обжалуют это решение в Верховном суде США. На это у защиты президента есть десять дней.

В постановлении суда отмечается, что судьи лишь разрешили государственному обвинителю требовать налоговые декларации Трампа, пока он еще занимает должность президента США. Вопрос о президентской неприкосновенности от предъявления обвинений и судебного преследования не рассматривался, как и вопрос о том, можно ли требовать от президента США предоставить документы в рамках уголовного разбирательства.

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Ранее мы сообщали: бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп не до конца честен, поскольку скрывает свои налоговые декларации. Политик призвал Трампа опубликовать свои налоговые документы.

Напомним, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

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