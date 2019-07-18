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В США самолет чуть не приземлился на головы пляжникам

18 июля, 18:21

Пилот решил совершить экстренную посадку из-за барахлившего двигателя


Спустя менее недели после ЧП с военным Boeing, который совершил экстренную посадку в американском штате Небраска из-за возгорания в двигателе, в США вынужденно сел еще один самолет.

Инцидент произошел в курортном городе Оушен-Сити в штате Мэриленд, где самолет приземлился в нескольких метрах от Атлантического побережья – чуть ли не на головы отдыхавшим людям.

23-летний пилот небольшого воздушного судна Тревор Дейл отделался испугом и самостоятельно, вплавь добрался до берега. Позже он рассказал полиции, что в полете у него стал барахлить двигатель, поэтому авиатор решил сесть на мелководье.

Очевидцы поблагодарили пилота за то, что тот никого не покалечил.

Напомним, на прошлой неделе в США случилось другое ЧП, на этот раз – с пассажирским лайнером авиакомпании Delta Air Lines. У самолета прямо в полете сломался один из двигателей, в связи с чем он совершил безопасную аварийную посадку, недолетев до пункта назначения.

Мы также писали об аварии самолета на военной базе ВМС США в штате Флорида, где во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

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Тег самолет, пляж, побережье, экстренная посадка

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