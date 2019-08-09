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В США самолет рухнул прямо во двор дома: есть погибшие

Сегодня, 18:56

Воздушное судно направлялось из университета Огайо

Спустя несколько дней после крушения истребителя-бомбардировщика F-18 в американской Калифорнии, в штате Алабама случилась другая авиакатастрофа.

Инцидент произошел в округе Монтгомери, где легкомоторный самолет рухнул во дворе одного из домов, зацепил хозяйственную постройку и разбился об деревья.

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В результате случившегося погибли три человека. Все они находились на борту воздушного судна.

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Самолет направлялся в Университет штата Огайо в городе Колумбус. По данным диспетчеров, пилот сообщил о проблемах почти сразу после взлета. Однако точная причина аварии пока не известна.

Напомним, в июне в 50 километрах от Нью-Йорка произошла аналогичная авария – пилот маленького планерного самолета не справился с управлением, и воздушное судно просто врезалось в крышу жилого дома. В результате крушения пострадала женщина, которая находилась в доме, и штурман.

А в прошлом месяце самолет едва приземлился на головы людям, отдыхавшим на Атлантическом побережье в курортном городе Оушен-Сити, штат Мэриленд. 23-летний пилот небольшого воздушного судна Тревор Дейл отделался испугом и самостоятельно, вплавь добрался до берега. 

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крушение самолет авиакатастрофа Алабама

Источник: Сегодня

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