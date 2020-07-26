В США самолет упал на жилые дома: погибли три человека, еще трое – в больнице (фото и видео)

В американском городе Уэст-Джордан в штате Юта небольшой самолет Piper PA-32 потерпел крушение. В результате погибли три человека, еще двое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Fox News.

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Из-за падения самолета один дом был разрушен, еще два повреждены. В одном из них начался пожар. Также известно, что в момент крушения на борту воздушного судна находились шесть человек.

Видео: ATN_NEWS, Telegram

В результате авиакатастрофы погибли пилот самолета, женщина и девятимесячная девочка. Трое других пассажиров самолета получили травмы: одна женщина находится в критическом состоянии, двухлетний мальчик – в стабильном, 12-летний ребенок получил ранения, однако после осмотра медики его отпустили.

Также в критическом состоянии находится местная жительница, которая находилась в доме в момент крушения.

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Напомним, недавно крушение самолета произошло в Альпах. По предварительной информации, жертвами инцидента стали граждане Швейцарии и Австрии.

А летом 2019-го в Киевской области, не долетев до аэропорта, упал легкомоторный самолет Ан-2. На борту было три человека. Командир экипажа сообщил, что по техническим причинам будет садиться на воду. После этого в воздухе он пробыл еще минут 20 и совершил аварийную посадку на воду в озеро возле Житомирской трассы.

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