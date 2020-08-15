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В США сделали еще один шаг к запрету приложения TikTok в стране

15 августа, 12:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Власти объяснили это заботой о личных данных пользователей в США

Правительство США обязало компанию ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, в течение ближайших 90 дней продать все активы в США. Соответствующий документ обнародовали в пятницу, 14 августа.

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Согласно указу, который подписал президент США Дональд Трамп, власти признают недействительным приобретение китайской компанией ByteDance сервиса Musical.ly, ныне известную как TikTok.

Кроме того, китайской фирме предоставляется 90 дней, чтобы избавиться от любых данных пользователей, полученных с помощью TikTok.

"Комитет подробно рассмотрел ситуацию и единогласно рекомендовал президенту этот шаг (подписать указ. – Ред.), чтобы защитить американских пользователей от эксплуатации их личных данных", – сказал министр финансов США Стивен Мнучин, передает DW.

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Напомним, 20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.

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В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил Китаю санкциями за шпионаж в соцсети TikTok. Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok в мире превышает 800 млн человек. Соцсетью пользуются в 150 странах.

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Китай США соцсети Дональд Трамп TikTok
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