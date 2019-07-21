Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США шесть человек погибли из-за аномальной жары

21 июля, 03:48

В Нью-Йорке, где температура воздуха превысила 30 градусов тепла, была объявлена чрезвычайная ситуация

Фото: AFP

Шесть человек погибли в трех штатах США из-за последствий аномальной жары, сообщила телекомпания CBS в субботу, 20 июля.

Четыре человека погибли в штате Мэриленд и еще двое в штатах Аризона и Арканзас. В Нью-Йорке, где температура воздуха превысила 30 градусов тепла, была объявлена чрезвычайная ситуация.

Напомним, в общей сложности, по прогнозам метеорологов, жаркая погода коснется более 195 миллионов жителей США.

Ранее сообщалось, что запад Европы в этом году сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

Так, на юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

В конце июня во Всемирной метеорологической организации ООН заявили, что период с 2015 по 2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Окончательные данные, которые позволят определить, можно ли считать этот пятилетний период самым жарким, будут известны только после того, как будет собрана информация за весь 2019 год.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, погода, гибель, жара

Вы сейчас просматриваете новость " В США шесть человек погибли из-за аномальной жары". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

На смену дождям пришло резкое потепление: синоптики уточнили прогноз погоды

19 июля, 09:17

В Украине, наконец, наладилась погода, и сегодня местами будет до 30 градусов

Вместе с жарой придут летние грозы: синоптики уточнили прогноз

18 июля, 16:14

Знойная погода, которая вернется в Украину уже в ближайшие дни, принесет с собой новую волну грозовых дождей

С юга Европы в Украину идет жара: какой будет погода под выборы

18 июля, 15:01

После двухнедельного похолодания в Украину снова возвращается зной, местами температура перевалит за 30 градусов

Дожди уходят, а жара наступает: синоптики порадовали прогнозом погоды

18 июля, 09:25

Летняя погода уверенно вытесняет осеннюю прохладу, которая держалась в Украине последние пару недель

Прохладные ночи и теплые дни: Гидрометцентр уточнил погоду на ближайшие дни

17 июля, 18:35

18 июля в Карпатах будет +5 °С, зато на юге – 30 градусов тепла

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Без химии: 10 народных средств от комаров

Вот так «подарочек»: Лесе Никитюк разбили автомобиль (фото)

в сети шокированы фото голого сына Ксении Собчак в Instagram

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Треть украинцев не хотят зарабатывать на своих деньгах

Жены звезд Боруссии делятся эффектными фото с отдыха на Гавайях

Ученые предложили превратить тоннели метро в "кондиционеры”

Семь обязательных правил кошачьего меню

Большинство украинцев не видят альтернатив банковским депозитам

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

18 июля, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Зеленский пообещал пенсионерам бесплатную коммуналку

​Люди спасли тонущих слонят: видео
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь