В США шесть человек погибли из-за аномальной жары

В Нью-Йорке, где температура воздуха превысила 30 градусов тепла, была объявлена чрезвычайная ситуация

Фото: AFP

Шесть человек погибли в трех штатах США из-за последствий аномальной жары, сообщила телекомпания CBS в субботу, 20 июля.

Четыре человека погибли в штате Мэриленд и еще двое в штатах Аризона и Арканзас. В Нью-Йорке, где температура воздуха превысила 30 градусов тепла, была объявлена чрезвычайная ситуация.

Напомним, в общей сложности, по прогнозам метеорологов, жаркая погода коснется более 195 миллионов жителей США.

Ранее сообщалось, что запад Европы в этом году сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

Так, на юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

В конце июня во Всемирной метеорологической организации ООН заявили, что период с 2015 по 2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Окончательные данные, которые позволят определить, можно ли считать этот пятилетний период самым жарким, будут известны только после того, как будет собрана информация за весь 2019 год.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

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