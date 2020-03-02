В США угнали катафалк с телом покойника и устроили ДТП

Угонщик устроил гонки, но не смог сбежать от преследования

В Лос-Анджелесе, где ранее застрелили мужчину с мачете при попытке ограбить магазин, произошел очень необычный угон машины.

По версии полиции, Джеймс Хуарес угнал катафалк черный Lincoln Navigator с телом, который был припаркован у греческой православной церкви в Пасадене.

Устроив в утренний час пик гонки на оживленной скоростной трассе, угонщик разбил машину и сбежал.

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После заявления в полицию об угоне шериф Лос-Анджелеса через соцсети призвал угонщика наконец-то принять правильное решение после череды неверных и вернуть гроб и тело вместе с машиной. В итоге полицию к катафалку вызвал случайный очевидец, заметивший брошенный автомобиль.

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Гроб и тело не пострадали. Полиция принесла соболезнования семье умершего.

Напомним, ранее в этом году в пригороде Лос-Анджелеса разбился частный вертолет Sikorsky S-76, на борту которого находились пять человек, включая 41-летнего баскетболиста Коби Брайанта и его дочь. Никто из них не выжил.

А прошлой осенью пригород Лос-Анджелеса, как и многих других городов штата Калифорния, оказался охвачен масштабными лесными пожарами.

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