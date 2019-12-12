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В США указали на тревожный сигнал во встрече Трампа с Лавровым

12 декабря, 10:31

Майкл Карпентер считает, что российского министра принимали в Белом доме чуть ли не как союзника США

Фото: МИД России

Фото: МИД России

Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не должна была состояться, поскольку не было для этого никаких оснований со стороны американского президента.

Старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер считает это тревожным сигналом, передает "Голос Америки".

По его словам, Лаврова принимали в Вашингтоне как представителя союзника США и это плохой сигнал.

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"Это шлет ужасный сигнал. У президента Трампа нет ни одной причины встречаться с министром Лавровым. Россия агрессивная страна. Нет ничего на повестке дня, что бы оправдало эту встречу. Я поддерживаю диалог между США и Россией, но он должен быть между госсекретарем Помпео и министром Лавровым, который является его коллегой, а не путем удостаивания Лаврова встречи в Белом доме. Особенно если взять в пример предыдущую встречу, когда президент, как сообщают источники, раскрыл секретную информацию и отнесся к Лаврову как к высокопоставленному чиновнику страны, которая (будто бы) является союзником США, а не страны, которая делает попытки подорвать наши следующие выборы в 2020 году", – сказал Карпентер.

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Фото: REUTERS/Loren Elliott

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД ФР Сергей Лавров 10 декабря посетил США с официальным визитом, где он встречался с госсекретарем и президентом. По его словам, в Америке отметили содержательность встречи Путина и Зеленского. Госсекретарь Майк Помпео рассказал о разговоре с Лавровым по Украине.

В свою очередь президент США Дональд Трамп на встрече с Лавровым предостерег от любого вмешательства России в американские выборы и призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной.

Кроме того, позже Помпео уличил Лаврова во лжи. Он объяснил, почему заявления российского министра после встречи с руководством США относительно вмешательства России в американские выборы не совпадают с официальными комментариями Белого дома. До этого Лавров заявил, что доказательств вмешательства России в президентские выборы в США просто не существует – несмотря на результаты двухлетнего расследования спецпрокурора Мюллера.

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