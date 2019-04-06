В США уверяют, что действия Каракаса против Гуайдо могут стать "последней ошибкой" Мадуро
Другие страны бдительно следят за ситуацией в Венесуэле
Действия правительства Венесуэлы против лидера оппозиции Хуана Гуайдо стали бы "последней ошибкой" президента Николаса Мадуро. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.
"Группа Лимы и Соединенные Штаты ясно дали понять, что последствия любых действий, которые приведут к аресту Хуана Гуайдо, будут разрушительными для Мадуро. Они стали бы последней ошибкой Мадуро. Мы бдительно следим за ситуацией в Венесуэле", — отметил представитель администрации.
Он призвал Вооруженные силы Венесуэлы "исполнить свой конституционный долг и защитить народ от террористических группировок", якобы мобилизованных по указанию президента страны. По версии администрации США, Мадуро таким образом "разрушает демократические институты, нарушает конституцию своей страны и развязывает репрессии".
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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