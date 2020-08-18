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В США впервые за много лет зафиксировали заражение чумой

18 августа, 04:46

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Американец, вероятно, заразился после укуса блохи

Случай заражения чумой впервые с 2015 года был зарегистрирован в американском штате Калифорния.

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Об этом сообщила KTLA со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата. По их данным, житель округа Эльдорадо, вероятно, заразился после укуса блохи. В этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

Заметим, что последний случай заражения чумой в Калифорнии был зафиксирован в 2015 году. Болезнь была диагностирована у двух жителей округа Лос-Анджелес. Вероятно, они были заражены во время посещения Йосемитского национального парка на границе со штатом Невада. Оба пациента выздоровели.

Добавим, что возбудителем заболевания является чумная палочка (лат. Yersinia pestis), открытая в июне 1894 года французом Александром Йерсеном и японцем Китасато Сибасабуро. По приблизительным подсчетам за известную историю чума унесла жизни 180-200 млн человек.

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Ранее сообщалось, что в США зафиксировали заражение бубонной чумой.

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В нынешнем году случаи заражения людей бубонной чумой были зарегистрированы в Китае и Монголии. Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в начале июля объявили режим повышенной эпидемической опасности после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. Ранее в Монголии сообщилио смерти от бубонной чумы 15-летнего подростка.

Бубонная чума атакует. Коронавирус может заменить новая пандемия?

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США чума Калифорния блоха

Источник: ТАСС

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