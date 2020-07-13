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В США вторые сутки горит корабль ВМС: уже больше 50 пострадавших (видео)

13 июля, 18:57

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Огонь пытаются потушить с воды и с воздуха при помощи военных кораблей и вертолетов

В американском штате Калифорния продолжают тушить возгорание на десантном корабле ВМС США Bonhomme Richard – пожар на судне продолжается уже вторые сутки.

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Как сообщили в командовании надводных сил Тихоокеанского флота США, количество пострадавших в результате произошедшего достигло 60 человек. Ранее сообщалось о 18 потерпевших.

"По состоянию на 06:30 по тихоокеанскому времени (16:30 по Киеву – ред.) пожарные команды продолжают работу на борту USS Bonhomme Richard (LHD 6). 57 человек личного состава – 34 моряка ВМС США и 23 гражданина – получили незначительные травмы, в том числе тепловой удар и отравление дымом", – говорится в сообщении.

В то же время, госпитализация понадобилась лишь пятерым травмированным – все они находятся в стабильном состоянии.

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Пламя пытаются потушить как с воды, так и с воздуха при помощи военных кораблей и вертолетов. На загоревшемся судне – около 3 миллионов литров топлива, однако военные считают, что топливные баки находятся в безопасности от мест возгорания.

Видео: Reuters

Напомним, возгорание на универсальном десантном корабле произошло во время его нахождения на американской военно-морской базе в Сан-Диего 12 июля. В момент аварии на борту судна находились порядка 160 человек.

Напомним, в прошлом месяце ЧП произошло с другим американским военным кораблем – во время тестового похода 2 июня у новейшего авианосца CVN-78 Gerald R. Ford отказала одна из систем управления электромагнитной катапульты.

А в прошлом году у побережья Калифорнии загорелось судно, в результате чего погибли более трех десятков человек. Инцидент произошел на борту коммерческого судна длиной 25 метров, которое, предположительно, использовали аквалангисты.

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США корабль Калифорния пожар ВМС США Сан-Диего десантный корабль

Источник: Сегодня

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