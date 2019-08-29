В США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября

В Запорожской области бушевал ураган / Фото: Сегодня

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории американского штата Флорида в связи с приближением урагана "Дориан". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора Флориды Рона Десантиса.

"Важно, чтобы жители Флориды и Восточного побережья США внимательно отслеживали движение этого шторма. Каждому жителю Флориды следует запастись продовольствием, водой и лекарствами на семь дней, а также подготовить план действий на случай стихийного бедствия", — отметил Десантис.

Режим чрезвычайной ситуации позволяет властям штата во внеочередном порядке просить у федерального правительства дополнительные средства и ресурсы, необходимые для ликвидации последствий стихийного бедствия. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико в связи с приближением "Дориана".

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По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится в 70 км к северо-западу от Сент-Томаса (Американские Виргинские острова) и движется в северо-западном направлении со скоростью 6,3 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 35,8 м/с.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 15,6 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Ранее США атаковал тропический шторм "Барри", который сформировался 11 июля в Мексиканском заливе. В субботу сила его ветров над морем превысила 120 км/ч, что соответствует мощности урагана первой категории.

Ранее на территории штата Луизиана, к берегам которого движется ураган, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора штата, ожидаются бури, проливные дожди и затопление прибрежных районов. В заявлении, опубликованном на сайте губернатора, подчеркивается, что власти рекомендуют местным жителям запастись продовольствием и внимательно следить за метеосводками.

Напомним, что ранее в Италии выпал град размером с апельсин.

Как сообщалось, на севере Италии пронесся ураган, который с корнями вырывал деревья, уничтожил десятки автомобилей и нанес ущерб приморским городкам.

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