В США высмеяли санкции России против Украины

По словам эксперта, они не стали сюрпризом

Новые российские санкции против Украины не принесут никакого эффекта, потому что Москва опоздала с их введением. Украинское государство переформатировало экономику на Запад, отдалившись от РФ.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил директор программ в Европе и Евразии Центра Международного частного предпринимательства США СІРЕ Эрик Гонц.

"Российские санкции не стали сюрпризом. С помощью ЕС и США украинский бизнес за последние три-четыре года, действительно, переориентировался в сторону Европы и отошел от России. Поэтому эти санкции, введенные в конце 2018 года, уже опоздали", – рассказал эксперт, отметив, что Украина начала вводить санкции против россиян с 2015 года.

По его словам, сейчас ЕС играет ведущую роль среди международных торговых партнеров Украины, а РФ лишь остается важным торговым партнером.

"Если посмотреть на экспорт или торговлю между Россией и Украиной, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером среди других стран, но если взять ЕС в целом, то ЕС является намного более важным компонентом экспорта и импорта в Украину", – говорит Гонц.

Эксперт также отметил большие шаги в переориентации украинской металлургии "на рынок высокой стоимости в ЕС от рынка товаров низкой переработки в России".

Напомним, российские санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Уже опубликован список тех, кто попал под санкции РФ.

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