В США выставили на аукцион робота-великана

Американская компания, которая планирует специализироваться на выпуске мощных роботов и устраивать между ними зрелищные побоища, рекламирует на аукционе своего боевого великана, весом в 15 тонн и мощностью 430 лошадиных сил, оснащенного пушкой.

Робота "Игл Прайм" решили продать из-за приближения банкротства. Высота гигантского лота – почти пять метров, на нем можно не только ездить по бездорожью, но и стрелять.

При этом после последнего боя роботов, признались инженеры, пушку нужно отремонтировать. Пока что за боевой лот предложили 91 тысячу долларов – ставки сделали уже 160 потенциальных покупателей, а до конца торгов остается еще неделя.

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Напомним, ранее во Франции с аукциона продали лошадь, стоимость которой оказалась равна цене десяти квартир в центре Киева. Покупатель выложил свыше полутора миллиона евро за чистокровную английскую беговую лошадь.

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Гнедого коня приобрела компания, которую связывают с Мухаммедом Аль Мактумом – 70-летним шейхом, известным в качестве отличного наездника и владельца одного из крупнейших заводов по разведению лошадей.

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