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В США зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом

28 августа, 23:53

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Это четвертый такой случай в мире

Первый случай повторного заражения коронавирусом в США выявлен в штате Невада. Это всего лишь четвертый такой случай в мире: один был выявлен на этой неделе в Гонконге и два — в Европе. Об этом пишет The New York Times.

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Они протекали в мягкой форме, в то время как повторное заболевание 25-летнего жителя города Рино (штат Невада – Ред.) сопровождается тяжелыми симптомами.

В апреле 2020 тест показал заражение коронавирусом, но к 27 апреля пациент выздоровел. А 28 мая пациент вновь почувствовал недомогание и 5 июня был госпитализирован. На рентгеновским снимке легких врачи обнаружили следы, характерные для заражения коронавирусом

Исследование проб, взятых у пациента, показало, что второе заражение отличается от первого.

Пока нет ясности в вопросе о том, почему во второй раз заболевание протекает тяжелее.

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Когда у пациента брали анализы в первый раз, его не проверяли на наличие антител, после повторного заражения антитела в организме были обнаружены.

Повторная инфекция не вызвала удивления у исследователей, учитывая то, что по всему миру зарегистрированы миллионы случаев заражения, однако до сих пор нет ясности в вопросе о том, являются ли такие случаи — особенно с тяжелыми симптомами — аномальными или же они будут встречаться часто. По мнению эксперта-вирусолога из Колумбийского университета Анджелы Расмуссен, "необходимо изучить много таких случаев, прежде чем выступать с предположениями о том, какая из гипотез верна".

Ранее ВОЗ заявила, что коронавирус повлиял на психическое здоровье миллионов людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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