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В Twitter произошел новый масштабный сбой

8 февраля, 00:44

46% пользователей не могут зайти на сайт соцсети

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Великобритании, Японии, России.

По данным сервиса, 46% пользователей не могут зайти на сайт соцсети. Еще 34% испытывают проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 18% — с приложением на платформе Android.

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Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

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Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Добавим, недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

Напомним, что этим летом Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook на 5 млрд долларов за нарушение правил относительно конфиденциальных данных пользователей.

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Twitter сбой пользователи

Источник: ТАСС

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