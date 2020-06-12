В Twitter заблокировали более 32 тысяч аккаунтов, которые связанных с Россией и Китаем

Аккаунты применялись для распространения материалов, которые были выгодны для властей этих стран

Администрация Twitter, которая объявила День отмены рабства выходным, заблокировала более 32 тысяч учетных записей, якобы связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте соцсети.

Заблокированы были 32 242 учетные записи, все материалы, которые публиковали с их помощью, удалены из соцсети. Представители сервиса микроблогов заявили, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействованы в "информационных операциях". В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети.

По мнению представителей Twitter, 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 — Турции, а 1 152 — России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.

Также Трамп заявил, что допускает возможность закрытия соцсети, но будет исходить из действий юристов.

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