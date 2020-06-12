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В Twitter заблокировали более 32 тысяч аккаунтов, которые связанных с Россией и Китаем

12 июня, 01:45

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Аккаунты применялись для распространения материалов, которые были выгодны для властей этих стран

Администрация Twitter, которая объявила День отмены рабства выходным, заблокировала более 32 тысяч учетных записей, якобы связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте соцсети.

Заблокированы были 32 242 учетные записи, все материалы, которые публиковали с их помощью, удалены из соцсети. Представители сервиса микроблогов заявили, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействованы в "информационных операциях". В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети.

По мнению представителей Twitter, 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 — Турции, а 1 152 — России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.

Также Трамп заявил, что допускает возможность закрытия соцсети, но будет исходить из действий юристов.

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Россия Китай Турция Twitter блокировка аккаунты

Источник: ТАСС

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