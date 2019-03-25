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В Вашингтоне возникли разногласия по санкциям против Ирана – NBC

Сегодня, 09:41

Часть советников президента США выступают за стимулирование поставок лекарств в Иран

Фото: Getty Images
В Вашингтоне возникли разногласия по санкциям против Ирана – NBC //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4ab/ffd/5c64abffd78e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4ab/ffd/5c64abffd78e6.jpg США Часть советников президента США выступают за стимулирование поставок лекарств в Иран

В Вашингтоне возникли разногласия по поводу дальнейшего ужесточения санкций против Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Как сообщается, часть советников президента США выступают за стимулирование поставок лекарств в Иран и разрешение некоторым странам продолжать закупать иранскую нефть.

Ранее сообщалось, что американские власти приняли решение ввести санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, причастных, по мнению Вашингтона, к ядерным разработкам Тегерана.

В прошлом году госсекретарь США Майкл Помпео заверил, что Вашингтон готов работать с Тегераном над урегулированием проблем в отношениях, в том числе путем заключения новой сделки взамен Совместного всеобъемлющего плана действий, о выходе из которого Дональд Трамп объявил 8 мая. В частности, глава внешнеполитического ведомства США перечислил 12 условий подписания нового соглашения с Ираном, которые выдвигает администрация Трампа. Среди них он назвал гарантию, "что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения, чего не мог обеспечить Совместный всеобъемлющий план действий".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предпринимают все возможные усилия, чтобы затруднить работу Ирана над ракетной программой.

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Тег Иран, США, санкции

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