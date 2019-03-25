В Вашингтоне возникли разногласия по санкциям против Ирана – NBC

Часть советников президента США выступают за стимулирование поставок лекарств в Иран

Фото: Getty Images

В Вашингтоне возникли разногласия по санкциям против Ирана – NBC //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4ab/ffd/5c64abffd78e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4ab/ffd/5c64abffd78e6.jpg 2019-03-25T09:41:00+02:00 США Часть советников президента США выступают за стимулирование поставок лекарств в Иран

В Вашингтоне возникли разногласия по поводу дальнейшего ужесточения санкций против Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Как сообщается, часть советников президента США выступают за стимулирование поставок лекарств в Иран и разрешение некоторым странам продолжать закупать иранскую нефть.

Ранее сообщалось, что американские власти приняли решение ввести санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, причастных, по мнению Вашингтона, к ядерным разработкам Тегерана.

В прошлом году госсекретарь США Майкл Помпео заверил, что Вашингтон готов работать с Тегераном над урегулированием проблем в отношениях, в том числе путем заключения новой сделки взамен Совместного всеобъемлющего плана действий, о выходе из которого Дональд Трамп объявил 8 мая. В частности, глава внешнеполитического ведомства США перечислил 12 условий подписания нового соглашения с Ираном, которые выдвигает администрация Трампа. Среди них он назвал гарантию, "что у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения, чего не мог обеспечить Совместный всеобъемлющий план действий".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предпринимают все возможные усилия, чтобы затруднить работу Ирана над ракетной программой.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Вашингтоне возникли разногласия по санкциям против Ирана – NBC". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.