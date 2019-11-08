Вашингтонский скандал: старт следствия против Байдена мог бы стать поводом для встречи Трампа с Зеленским

Но Болтон считал «неуместными договоренности» по американо-украинскому саммиту в Белом доме и расследованию по делу сына Байдена

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни готов был одобрить встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в американской столице после того, как Киев объявил бы о начале расследования дела газовой компании Burisma, в руководстве которой работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом заявила бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл, покинувшая свой пост в середине июля текущего года.

Она выступила на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты Конгресса 14 октября.

Хилл рассказала о совещании в начале июля в Белом доме по поводу американо-украинского саммита, на котором, в частности, присутствовала она, занимавший на тот момент пост помощника президента США по национальной безопасности Джон Болтон и американский постпред при ЕС Гордон Сондлэнд. "Тогда посол Сондлэнд выпалил: "У нас есть договоренность с руководителем аппарата Белого дома о встрече Трампа и Зеленского, если начнутся эти расследования в энергетическом секторе Украины", — отметила она. После этих слов Болтон неожиданно для всех присутствующих завершил совещание.

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Как отмечает бывший старший директор по России в СНБ, тогда помощник президента по нацбезопасности был возмущен происходящим и дал понять, что "не хочет быть причастным к какой бы то ни было незаконной сделке, которую Сондлэнд и Малвэни пытаются провернуть". Болтон, отмечает Хилл, считал "неуместными договоренности" по американо-украинскому саммиту в Белом доме и расследованию по делу сына Байдена.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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На прошлой неделе нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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