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Вице-президента США проверили на коронавирус: появился результат

22 марта, 07:57

Станислав Кожемякин

Майка Пенса с супругой проверили после инфицирования его подчиненного

После того, как в аппарате вице-президента США Майка Пенса обнаружили первый случай заражения коронавирусом, его и его супругу тоже решили проверить на наличие инфекции.

Результат анализов супругом Пенсов 22 марта в своем Twitter сообщила пресс-секретарь вице-главы Белого дома Кэти Миллер,

"Рада сообщить, что результаты теста вице-президента США Майка Пенса и его жены Карен Пенс на COVID-19 оказались отрицательными", – написала Миллер.

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Накануне 60-летний вице-президент заявил журналистам, что сдаст вместе с женой анализы на COVID-19, хотя и в последнее время не общался напрямую с инфицированным подчиненным.

Стоит отметить, что именно Майк Пенс Пенс координирует работу Белого дома по борьбе с эпидемией.

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Напомним, что ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп тоже сдали анализы на наличие у него коронавируса. Как показала проверка, президент здоров.

В то же время, по прогнозу Трампа, в Соединенных Штатах, где как раз начали тестирование вакцины, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может закончиться в июле-августе, но может продолжаться и дольше.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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