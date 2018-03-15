Вместе с Тиллерсоном в отставку подают высокопоставленные чиновники

Сегодня, 03:41

Госдеп США покинут двое высокопоставленных помощников Тиллерсона и один заместитель

фото AFP
фото AFP

Отставка государственного секретаря США Рекса Тиллерсона повлечет за собой увольнение высокопоставленных лиц в аппарате Государственного департамента США, сообщает Politico со ссылкой на официальные источники в администрации.

"Двое высокопоставленных помощников Рекса Тиллерсона вместе с ним покинут Государственный департамент до конца месяца", – отмечается в публикации.

Как пишет издание, речь идет о руководителе аппарата госсекретаря Маргарет Петерлин, а также ее заместителя Кристин Цикконе, которые отвечали за реорганизацию Государственного департамента США. Они подали в отставку во вторник, и госсекретарь "с сожалением" принял ее, поблагодарив коллег за службу.

Обе помощницы госсекретаря официально завершат выполнение своих обязанностей 31 марта, чтобы к этому периоду помочь Рексу Тиллерсону с передачей полномочий, говорится в публикации.

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Ранее сообщалось, что Белый дом вслед за увольнением Рекса Тиллерсона уволил его заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.

Американский президент объяснил, почему хочет заменить Тиллерсона на Помпео. Оказалось, что отставка Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики, возникшими между ними.

Также появилась реакция Сената на кадровые перестановки в Госдепе. Сенатский комитет по иностранным делам ожидает слушаний по назначению Помпео в апреле.
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