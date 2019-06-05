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ВМС США испытали электромагнитное оружие, снаряд достиг скорости 2041 м/сек

5 июня, 18:57

Дальнейшие испытания будут проводиться с борта надводных кораблей по морским и воздушным целям

Иллюстрация: General Atomics
Иллюстрация: General Atomics.

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки, во время которых скорость выпущенного снаряда превышала 6 М (примерно 2041 м/сек). Об этом сообщил в среду интернет-портал Space.com.

Ссылаясь на проект документа с оценкой возможных последствий испытаний для окружающей среды на Северо-западном испытательном полигоне (Northwest Training and Testing), портал отмечает, что работы по созданию электромагнитной пушки "ведутся с прицелом на создание оружия большой дальности". Дальнейшие испытания будут проводиться с борта надводных кораблей по морским и воздушным целям.

Также, по данным документа, на который ссылается Space.com, на заряжание электромагнитной пушки уходит примерно две минуты, а выстрел осуществляется менее чем за одну секунду. Система снабжена специальной защитой с тем, чтобы не повредить электронные системы управления боевого корабля.

Ранее мы писали, что, в США заканчивают испытания боевых катеров для Украины. Корабли проходят швартовые, скоростные и маневренные тесты.

Тем временем, в Украине испытали новый боевой модуль SERDAR. Новая украино-турецкая разработка стреляет управляемыми ракетами на несколько километров.

Также ранее новости "Сегодня" сообщали о создании в Украине нового БТРа с беспилотниками. Одним из его преимуществом является то, что командиры смогут управлять подразделениями на поле боя прямо из броневика. "Сердцем" новой боевой машины является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения.

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Тег США, ВМС, испытания, ВМС США

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Источник:

ТАСС

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