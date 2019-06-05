ВМС США испытали электромагнитное оружие, снаряд достиг скорости 2041 м/сек

Дальнейшие испытания будут проводиться с борта надводных кораблей по морским и воздушным целям

Иллюстрация: General Atomics.

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки, во время которых скорость выпущенного снаряда превышала 6 М (примерно 2041 м/сек). Об этом сообщил в среду интернет-портал Space.com.

Ссылаясь на проект документа с оценкой возможных последствий испытаний для окружающей среды на Северо-западном испытательном полигоне (Northwest Training and Testing), портал отмечает, что работы по созданию электромагнитной пушки "ведутся с прицелом на создание оружия большой дальности". Дальнейшие испытания будут проводиться с борта надводных кораблей по морским и воздушным целям.

Также, по данным документа, на который ссылается Space.com, на заряжание электромагнитной пушки уходит примерно две минуты, а выстрел осуществляется менее чем за одну секунду. Система снабжена специальной защитой с тем, чтобы не повредить электронные системы управления боевого корабля.

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