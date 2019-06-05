В Украине испытали новый боевой модуль SERDAR: опубликовано эффектное видео

Новая украино-турецкая разработка стреляет управляемыми ракетами на несколько километров

Боевой модуль SERDAR. Фото: "Спецтехноэкспорт".

В Украине продолжают создавать боевые модули с ракетами. Завершились испытания вооружения SERDAR, над которым совместно работали турецкая компания Aselsan и украинское конструкторское бюро "Луч". Боевой модуль создан ля иностранного заказчика и теперь готов к серийному производству и поставкам в рамках контракта, сообщает "Спецтехноэкспорт".

Турецкая компания занималась системами стабилизации и дистанционного управления огнем, системой захвата и сопровождения целей, дневного и ночного каналов наблюдения. В свою очередь украинская сторона обеспечивает поставку управляемых ракет, разработанных и производимых КБ "Луч" и систем наведения и управления к ним.

"SERDAR" – это универсальная дистанционно управляемая и стабилизирована система вооружения, которая обеспечивает высокую эффективность оборонительных и наступательных операций против наземных целей днем ​​и ночью, при любых погодных условиях. Основным вооружением боевого модуля является мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса "Скиф" с двумя (в отдельных версиях – четырьмя) пусковыми установками для ракет РК-2С. Эти высокоточные украинские ракеты калибра 130 мм способны уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой. Также, система вооружения оснащена двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм. Кроме этого, по желанию заказчиков, на боевом модуле могут быть установлены пусковые установки с ракетами РК-2М калибра 152 мм. В таком случае дальность полета управляемой ракеты составит 5,5 км, а пробитие брони увеличится до 1100 мм за динамической защитой.

Отмечается, что из-за небольшого веса боевой модуль можно установить на броневики, а новая система управления огнем позволяет с высокой точностью выполнять все боевые задачи изнутри транспортного средства.

Также ранее новости "Сегодня" сообщали о создании в Украине нового БТРа с беспилотниками. Одним из его преимуществом является то, что командиры смогут управлять подразделениями на поле боя прямо из броневика. "Сердцем" новой боевой машины является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения.

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